Betrüger wollten sich teure Fahrräder erschleichen

Am Donnerstag kamen drei Personen ausländischer Herkunft in ein Fahrradgeschäft in Gleisdorf und wollten drei Fahrräder im Wert von über 30.000 Euro mieten. Doch die Mitarbeiter des Geschäfts waren sofort skeptisch. Denn erst vor einigen Tagen hatten Unbekannte hochwertige Räder gemietet und nicht mehr zurückgebracht.