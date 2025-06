Keine Veggie-Wurst | Weg von 1-2-3-4-5

Keine Veggie-Wurst. Alles Blödsinn, was die in Brüssel beschließen? Nein, natürlich nicht. Nicht alles. Aber schon immer wieder bemerkenswert, womit sich die Bürokraten und sogenannten Volksvertreter der EU beschäftigen. Und so finden sich für die so oft kritisierten und später gemilderten oder aufgehobenen Schwachsinnigkeiten wie etwa Normen für den Traktorsitz oder die Gurkenkrümmung auch immer wieder neue Verordnungen, die gelinde gesagt überflüssig erscheinen mögen. Jetzt geht es nämlich um die Wurscht, korrekterweise um die Wurst, die keine mehr sein soll, jene, die ohne Fleisch auskommt, was immer mehr Konsumenten gefällt. Sie greifen gerne zum Veggie-Burger und zur pflanzlichen Wurst. Doch damit soll bald Schluss sein: Wo kein Fleisch drin ist, darf auch nicht mehr Burger oder Wurst draufstehen. Das empört nicht nur jene Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Das ist echter EU-Schwachsinn.