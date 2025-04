Italien droht im Sommer limitierter Strandzugang

Hotels sind in vielen Urlaubsorten in Italien bereits ausgebucht. Doch der Boom des Fremdenverkehrs, der Italiens Wirtschaft seit der Pandemie beflügelt, birgt Schattenseiten. Anrainer protestieren gegen die Besuchermassen, und die Behörden setzen Maßnahmen. Bei einer Konferenz in Amalfi diskutierten Vertreter von Orten wie Capri, Positano und Cinque Terre so kürzlich über strengere Besucherregelungen.