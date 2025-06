Alko-Raser baute mit Tochter (8) im Pkw Crash

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag im steirischen Bezirk Deutschlandsberg einen schweren Unfall verursacht: In einer Kurve verlor der 30-Jährige, der obendrein zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in einen Lkw – mit seiner 8-jährigen Tochter auf dem Beifahrersitz!