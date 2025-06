„Strom-Hauptquartier“ wird bald verkauft werden

Kein Zusammenhang mit EVN-Centern

Mit den EVN-Service-Centern habe das aber nichts zu tun, ergänzt EVN-Sprecher Stefan Zach. „Im Waldviertel ist die EVN in Horn und in Waidhofen in den Shops von Expert-Ziegelwanger und Hörmann vertreten, in Zwettl wird gerade ein neues Service-Center errichtet, das im Sommer eröffnet wird“, sagt Zach. In Gmünd wird es bald eine Beratungsstelle im WIFI geben.