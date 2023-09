Grazer Amokfahrer tot in Zelle gefunden!

Es ist das letzte Kapitel eines der schlimmsten Verbrechen in der österreichischen Kriminalgeschichte: Mehr als 3000 Tage nach der Terrorfahrt mit einem schweren Geländewagen im Herzen der Grazer Innenstadt mit drei Toten und 36 Verletzten wurde der Amoklenker nun tot in seiner Einzelzelle in der berüchtigten Haftanstalt Stein (NÖ) gefunden. Lüftet der hinterlassene Abschiedsbrief nun die letzten Geheimnisse rund um die Wahnsinnstat oder nimmt Alen R. diese mit ins Grab?