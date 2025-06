Der große Rossini hautnah im kleinsten Opernhaus

Für Panzenböck zählt „immer natürlich zuerst die Geschichte. Was wollen wir erzählen? Worum geht es in dem Stück?“ Und dann hat Theater für ihn „schon auch immer so ein bisschen was Fantastisches“. Bei „L’ occasione“, wo es um Identität und Identitätsdiebstahl geht, hat er sich einerseits vom Film noir inspirieren lassen, „wo auch immer viel gestohlen wird und man sich gern als jemand anderer ausgibt“, und andererseits vom Western, „wo es sehr rau zugeht“. Das sei „vielleicht auf den ersten Blick ein schräges Cross-over“, sagt Panzenböck, „aber es fügt sich sehr gut zusammen“.