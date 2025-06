Musk bereut Zwist mit Trump: „Zu weit gegangen“

Versöhnliche Äußerungen des Präsidenten

Musk äußerte sich, nachdem Trump seinerseits einen symbolischen Schritt in Richtung seines Ex-Vertrauten gesetzt hatte. So sagte er am Pfingstmontag, dass er Musks Satelliteninternetdienst Starlink im Weißen Haus behalten werde. „Ich werde vielleicht den Tesla ein bisschen verräumen, aber ich denke nicht, dass wir dasselbe mit Starlink im Weißen Haus tun werden. Es ist ein guter Dienst“, sagte Trump. Zudem sagte er, dass er kein Problem damit hätte, einen Anruf von Musk entgegenzunehmen. „Wir hatten ein gutes Verhältnis, und ich wünsche ihm alles Gute.“