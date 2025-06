WM-Ticket! Besonderes Geschenk für Carlo Ancelotti

Brasilien und Ecuador haben sich am Dienstag einen Platz bei der WM 2026 in Mexiko, Kanada und USA gesichert. Brasilien besiegte in der drittletzten Runde der Südamerika-Qualifikation Paraguay 1:0 (1:0) und bescherte Trainer Carlo Ancelotti damit ein besonderes Geschenk an seinem 66. Geburtstag.