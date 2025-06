Spanier Ivan Romeo neuer Leader der Dauphiné

Romeo, Zeitfahr-Weltmeister der U23 im Vorjahr, löste als Leader den italienischen Sprinter Jonathan Milan ab und geht mit 17 und mehr Sekunden Vorsprung am Mittwoch in die 4. Etappe, ein 17,4 km langes Einzelzeitfahren von Charmes-sur-Rhône nach Saint-Péray. Die schwere Rundfahrt, die am Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis endet, ist quasi die Generalprobe für die Tour de France (5. bis 27. Juli) ein.