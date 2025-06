Heimischer Parasport-Star feierte Traumhochzeit

„Sie beruhigt vor Wettkämpfen meine Nerven“

Leni, die eine eigene Social Media-Agentur hat, kümmert sich auch um die Social-Media-Kanäle ihres Ehemanns, ist bei Wettkämpfen auch als Betreuerin dabei: „Sie beruhigt meine Nerven. Seitdem sie an meiner Seite ist, sind meine Leistungen noch einmal viel besser geworden. Das heurige Jahr ist mit zwei Weltcup-Siegen und einem Weltrekord bisher herausragend.“ Und die Weltmeisterschaft in Singapur kommt noch. Und die Flitterwochen danach werden so oder so wunderschön.