Drogenlenker drängt steirische Familie von Straße

Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Natschbach-Loipersbach in Fahrtrichtung Wien. Der Pkw der Familie aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde in den Straßengraben geschleudert, prallte gegen Verkehrsleiteinrichtungen und überschlug sich. Der 35-jährige Familienvater am Steuer, seine 33-jährige Ehefrau sowie die Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.