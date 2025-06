Derzeit sechs Bartgeier-Pärchen in Tirol bestätigt

Elisabeth Weninger ist seit einem Jahr Bartgeier-Managerin in Tirol. Die Einrichtung einer im Naturpark Ötztal angesiedelten Kompetenzstelle zum Monitoring der seltenen Vögel trägt bereits Früchte: drei neue Brutpaare konnten 2024 in Tirol bestätigt und die Bewusstseinsbildung in ganz Tirol verbessert werden.