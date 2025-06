Digitaler Datenfluss an der Donau

Initiative mit Mehrwert

„Das Haus der Digitalisierung zeigt, wie Digitalisierung verständlich vermittelt und praktisch anwendbar gemacht wird – gerade für kleine und mittlere Unternehmen. So schaffen wir einen Mehrwert in diesem Sektor“, so Staatssekretär Alexander Pröll. Wichtig sei dabei auch die Zusammenarbeit mit der Initiative „Digital Austria“ der Bundesregierung.