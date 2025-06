Durch den Dreck auf die Spitze des Erzbergs

Etwas weniger dreckig geht es am Wochenende darauf zu: Am 26. Juli geht mit dem Erzberg Lauf und Walk das größte Berglaufevent Österreichs über die Bühne. Mit den „Trail Runs“ gibt es zwei völlig neue Wettbewerbe: Beim „Erzberg Trail Up“ muss man über 6 km und 765 Höhenmeter vom Fuß des Erzbergs zum Gipfel kommen, beim „Erzberg Trail Up & Down“ geht’s nach der Gipfelerklimmung wieder zurück ins Tal! Der Festbereich befindet sich dieses Jahr übrigens im „Zentrum am Berg“ – also in einer einzigartigen Tunnelanlage, die für das Event spektakulär beleuchtet wird!