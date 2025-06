Kein Bluff! Die Bundesliga geht volles Risiko

„Der Weg ist steinig“

Daher will, scheinbar kein Bluff, um den Preis in die Höhe zu treiben, die Liga die Spiele (195 Live-Partien im Oberhaus, plus Liga zwei) selbst „übertragen“, eine „Plattform“ direkt an die Fans erschaffen. Vergleichbar mit dem „League Pass“ in den USA. Kooperationen für einzelne Pakete (Top-Spiele) sind zusätzlich möglich. Aber: Die Bundesliga wäre für Produktion (externe Firma), Redaktion, Verkauf, Vertrieb etc. verantwortlich. „Der Weg ist steinig, herausfordernd“, gibt Ebenbauer zu. Zumal nur 14 Monate bleiben. Und die Finanzierung völlig offen ist.