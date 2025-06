Er ist Salzburgs ältester Grundwehrdiener

Jungmaiers Bundesheerstart erfolgte in Wels in Oberösterreich. In Erinnerung blieb ihm vor allem der Gefechtsdienst: „Beim Suchen nach Sitzgelegenheiten haben meine Kameraden Baumstämme gebracht. Wir haben versucht, mit Messern, scharf wie Löffel, die Äste abzuschneiden“, schmunzelt er. Die Zeit sei anstrengend, aber spannend gewesen – „fast wie ein Abenteuerurlaub“.