48-Jähriger fuhr auf A1 gegen Asfinag-Anhänger

Mit einem Lkw-Anhänger der Asfinag, der einen Baustellenbereich auf der Westautobahn bei Hallwang absicherte, ist ein 48-jähriger Mazedonier in der Nacht auf Dienstag zusammengestoßen. Seine Frau am Beifahrersitz wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.