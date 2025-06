37 Schüler schlossen Zusatzausbildung ab

Besonders dabei ist, dass Salzburgs Handelsakademien und Tourismusschulen eng mit der Sparte „Bank und Versicherung“ der Wirtschaftskammer zusammenarbeiten In Klessheim waren Schüler der HAK I, hak:zwei, HAK Hallein, HAK Neumarkt, HAK Zell am See und der Tourismusschule Bramberg mit dabei.