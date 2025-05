1000 Fans! Euphorie um Österreichs Teamkicker

Bis Donnerstag in Seefeld

Die ÖFB-Auswahl trainiert bis inklusive Donnerstag in Seefeld, ehe die Abreise nach Wien erfolgt, wo am Samstag im ausverkauften Happel-Stadion das Duell mit Rumänien auf dem Programm steht. Drei Tage später steigt in Serravalle die Partie gegen San Marino.