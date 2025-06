Beste Gastgeber des Landes werden ausgezeichnet

283 Tonnen Käferbohnen, 4015 Tonnen Kürbiskerne

„Die Kulinarik zählt unzweifelhaft zu einer der großen Stärken der Steiermark. Das spiegelt sich auch in der Zahl der ausgezeichneten Betriebe wider, denn eines kann ich jetzt schon verraten: Am Mittwoch werden so viele kulinarische Gastgeber geehrt wie noch nie seit 2006“, kündigt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an.