Steiermark startet Kampagne für Sommertourismus

Insgesamt investiert man 1,3 Millionen Euro, um Gäste in den kommenden Monaten in unser Bundesland zu locken. Im Mittelpunkt steht ein Tourismusfilm, der die Vielfalt des Steirerlands zeigt: vom Kayaking bis zum Bummeln durch die Altstadt. „Es war nicht leicht, die Schönheit der Steiermark in ein Video zu bringen“, meint Feiertag. Ausgestrahlt wird dieses auch in Kurzform für TV und in einer nur zehnsekündigen Version für Social Media.