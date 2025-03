Wirte: „Man findet kaum noch gelerntes Personal“

Eine Pause nach 120 Jahren: Ende März wandern vorübergehend die letzten Teller über die Theke des beliebten Ausflugsgasthauses Zum Höchwirt in Weinitzen nahe Graz. Das Betreiber-Ehepaar geht in Pension. Wie es im Sommer weitergeht und warum Arbeiten am Abend für viele ein No-Go ist.