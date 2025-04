Gastro-Clan feiert Jubiläum von Grazer Gösser Bräu

Wo Johann Lafer Lehrbub war

Beständigkeit wird im Gösser Bräu trotz so mancher Innovation großgeschrieben. Das scheint trotz allgemeinem Wirtshaus-Sterben nach wie vor zu ziehen. „Mich freut besonders, dass wir auch viele junge Leute an den Stammtisch bringen“, so der Hausherr. Als ein Highlight der letzten 20 Jahre behält Grossauer das Gastspiel von Starkoch Johann Lafer in Erinnerung, der einst selbst in „der Gösser“ gelernt hat und vor sechs Jahren wieder hier aufkochte.