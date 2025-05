Pkw-Lenker krachte beim Überholen in Gegenverkehr

Verletzte in Klinik sowie Spital gebracht

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge mehrere Meter auseinander geschleudert. Die beiden Lenker und jeweils eine Beifahrerin (68-jährige Niederländerin und 63-jährige Italienerin) wurden bei der Kollision erheblich verletzt. „Die vier Verletzten mussten nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung bzw. vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik bzw. in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden“, so die Exekutive. Die beiden Autos sind Schrott.