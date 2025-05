461 Jahre Historie vor Ende: Poysdorf demonstriert

Verhandlungen laufen – Vorbereitungen für Demo unterstützend auch . . .

„Wir verhandeln intensiv über den Erhalt dieser historisch und infrastrukturell wichtigen Filiale. Das letzte Wort hat die Regulierungsbehörde – aber wir haben noch nie gehört, dass solche Fälle positiv ausgegangen wären“, ist Egon Englisch, langjähriger Vorsitzender der Bezirks-Personalvertretung pessimistisch. Die Post gibt als Schließungsgrund rote Zahlen am Standort an. Was weder Englisch noch sein amtierender Gewerkschaftsnachfolger Anton Paltram glauben: Sie verlangen eine genaue Prüfung. „Es ginge hier auch ein Stück Zeitgeschichte verloren, dafür wollen wir kämpfen!“ Am Freitag wird ab 10 Uhr demonstriert.