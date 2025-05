„Zum Glück waren keine Schüler in der S-Bahn!“

Schranken-Bau in trockenen Tüchern

Und noch etwas sehr Positives gibt es zu berichten: Am Dienstag wurde im Zuge des eisenbahnrechtlichen Verfahrens in Graz verhandelt und dem Bau der Schrankenanlage an der gefährlichen Kreuzung steht nichts im Wege. Sprich, alles ist in trockenen Tüchern.