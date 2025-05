Hartberg rotiert! „Wir müssen auf uns schauen“

Punktet der GAK, ist es egal, was sonst wo passiert...

Zu viel Rotation ist aber auch nicht empfehlenswert. Zumindest, wenn es nach Obmann Erich Korherr geht: „Der Trainer wird jetzt sicher nicht die gesamte Mannschaft austauschen. Es ist ja auch wichtig, dass du im Rhythmus bleibst.“ Kapitän Heil ergänzt: „Wer uns kennt, weiß, dass wir immer am Platz unser Herz lassen.“ Am Ende ist ohnehin klar: Der GAK hat es selbst in der Hand – so ist es letztlich auch egal, was auf anderen Fußballplätzen passiert.