Notaufnahme: Ehrenamtliche schenken Patienten Zeit

„Wir sind Laien und wenden unsere Freizeit dafür auf“, sagt die Ehrenamtliche und spricht dabei für insgesamt 37 Mitglieder in der Steiermark. Gestartet wurde das Projekt im Jahr 2012 in Graz – mittlerweile ist der Verein an sechs Krankenhausstandorten aktiv (Universitätsklinikum Graz, LKH Graz West, KH Barmherzige Brüder, UKH Graz, LKH Südweststeiermark an den Standorten Deutschlandsberg und Wagna). In Deutschlandsberg gab es bereits 2017 eine Gruppe an Freiwilligen, ehe Corona ihrer Arbeit einen Strich durch die Rechnung machte.