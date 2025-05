Land will die Begeisterung für Technik fördern

Bereits seit einigen Jahren gibt es in der Steiermark in Zusammenarbeit zwischen Industrie, Politik und Bildungseinrichtungen ein vielfältiges Angebot, um den MINT-Bereich an Schulen zu attraktivieren – allen voran der Science Garden, der jungen Steirern (egal ob mit der Klasse oder privat) MINT-Erlebnisse in Betrieben, an Hochschulen oder bei Ferien-Camps ermöglicht.