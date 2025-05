Große Herausforderungen für Neo-ÖFB-Boss Pröll

Die Herausforderungen für Pröll in seinem neuen Amt sind also groß, doch der neue Verbandschef hat neben seinen Erfahrungen in der Spitzenpolitik und als Generaldirektor eines Konzerns mit Milliardenumsatz noch einen weiteren Trumpf im Ärmel: Das Nationalteam hat sehr gute Chancen auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren, und in Zeiten des großen Erfolgs haben sich beim ÖFB traditionell alle lieb.