Trigonale: Vom Kleinen bis in das ganz Große

Buntes Rahmenprogramm

Und so öffnet sich zum Auftakt am 23. Mai (20 Uhr) erstmals das kleine, beseelte Kirchlein auf dem Kultur.Gut.Portendorf der Trigonale und „Maria – Jungfrau.Mutter.Königin“, deren lebensbejahende Kraft ein fünfköpfiges Frauenensemble umspielt und besingt – in derselben Besetzung aber mit anderem Programm auch am 24. Mai (20 Uhr) in der Pfarrkirche St. Peter bei Taggenbrunn. Mit dabei: Johanna Soller, „sie ist die neue, künstlerische Leiterin der renommierten Bach-Gesellschaft“, streut Schweiger der Cembalistin und Organistin Rosen.