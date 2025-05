Tirols queere Szene: „Stimmung massiv schlechter“

Hass äußert sich auf vielfältige Weise

Das beobachtet auch Jayjay Kaiser, Obmann von Pride Tirol. „Die Stimmung in der Community ist massiv schlechter. Wir spüren mehr Angriffe, sowohl in den Sozialen Medien als auch im echten Leben.“ Die Angriffe seien vielfältig. „Es hat so viele Gesichter, dass man es eigentlich gar nicht konkretisieren kann.“ Auch die Situation im Nachbarland Ungarn, das Pride-Demos künftig verbietet, bereite Sorgen: „Diese Kräfte gibt es bei uns in Österreich genauso“, sagt Kaiser.