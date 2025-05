Liebesboten und ein bisschen Frieden

Als „großes Durcheinander von verschiedenen Stimmen, von verschiedensten Menschen“ beschreibt Festwochen-Intendant Milo Rau die Eröffnung. Unter dem diesjährigen Motto „V is for LoVe“ treffen Acts unterschiedlichster Genres aufeinander – von Soap & Skin über die Jauntaler Trachtenkapelle bis zur New Yorker Performance-Künstlerin Laurie Anderson und Schlager-Star Nicole. Dass die Songcontest-Gewinnerin von 1982 am Vorabend der diesjährigen Ausgabe des Wettsingens auftritt, ist passend, auch ihr damaliges Siegerlied „Ein bisschen Frieden“ fügt sich geschmeidig ein in den Festwochen-Slogan als „Republic of Love“.