Ermittlungsende bei AUA-Hagelflug „nicht absehbar“

Grund für die Ermittlungen war ein AUA-Airbus A320 am 9. Juni 2024 auf dem Weg von Palam de Mallorca nach Wien. Dieser war damals in eine Gewitterzelle und damit heftige Turbulenzen geraten. Zunächst wurde der Notruf „Mayday“ abgesetzt. Die Maschine landete dennoch sicher am Flughafen Wien-Schwechat, es wurden keine Passagiere verletzt. Die Maschine wies allerdings Beschädigungen auf.