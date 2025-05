Die „unsichtbare“ Arbeit unserer Feuerwehr-Helden

Dank an Familie, Freunde

Dazu mussten aber auch parallel weitere Einsätze abgearbeitet werden. „All das am Wochenende, wo wir Ehrenamtlichen eigentlich bei unseren Familien sein sollten. Deshalb ein riesengroßes Dankeschön an unsere Partnerinnen und Partner, unsere Familien und Freunde, die wir leider allzu oft für die Sicherheit der Bürger vernachlässigen“, so Pfeiffer weiter.