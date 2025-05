Mit edlem Tropfen Kameraden in Not helfen

„Keine Sekunde gezögert“

Als Pate der edlen Tropfen konnte heuer ein ganz besonderer Promi gewonnen werden. Olympia-Sieger Fritz Strobl, selbst Feuerwehrmann in Gerlamoos in Kärnten, zögerte keine Sekunde: „Für unsere Kameraden in Niederösterreich einen Beitrag leisten zu dürfen, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, betont die Skifahrer-Ikone.