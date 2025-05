Euphorische Rote | Halbstarke Blaue

Euphorische Rote. Hoch der 1. Mai! Locker und gelöst, ja richtiggehend euphorisch begingen die Sozialdemokraten in Wien ihren großen Feiertag – nicht schwer, nachdem bei der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag nicht viel passiert ist. Die SPÖ verlor mit ihrem Bürgermeister Michael Ludwig weniger als die meisten anderen Landeshauptleute, die bei den Wahlgängen in jüngerer Vergangenheit teils kräftig „rasiert“ worden waren. Da schadete nicht einmal, dass man sich mit der Wahlvorverlegung, wie man neudeutsch gerne sagt, „verzockt“ hatte. Die Wiener Wahlen wären erst im Oktober angestanden, doch als es im Jänner ganz nach einer blau-schwarzen Bundesregierung roch, verlegte man kurzerhand auf den letzten April-Sonntag vor. In der Aussicht, sich im Wahlkampf als linkes Bollwerk gegen eine rechte Bundesregierung positionieren zu können. Längst sitzt die SPÖ mit der ÖVP und den Neos selbst in der Bundesregierung, die Blauen auf der Oppositionsbank. Vom Bollwerk lässt man dennoch nicht, wie gestern zu hören war.