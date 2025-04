David Alaba wird bereits am Mittwoch operiert

Dieser bietet am 7. und 10. Juni Partien gegen Rumänien und in San Marino, also in rund sechs Wochen. Mit sechs bis acht Wochen wurde die Ausfallzeit Alabas eingeschätzt, für die bis 13. Juli angesetzte Klub-WM könnte Alaba im Turnierverlauf daher durchaus noch ein Thema werden. Das Gruppenspiel in Pool H in Philadelphia gegen Red Bull Salzburg ist für 26. Juni terminiert, also in acht Wochen. Schon im Jänner wurde mit einem Alaba-Comeback gegen Salzburg spekuliert, es kam dann schon drei Tage vor dem Auswärts-1:5 der Salzburger in der Champions League dazu.