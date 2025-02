EU plant neue Gebühr für Shops wie Temu und Shein

Das berichtete das „Handelsblatt“ am Dienstag unter Berufung auf einen Entwurf der EU-Kommission. Darin schlägt diese den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament vor, „eine Bearbeitungsgebühr für Artikel des elektronischen Handels zu erheben“, die in individuellen Paketen importiert werden. Mit der Gebühr sollten die Zollbehörden der EU-Staaten entschädigt werden für die höheren Kosten, die „bei der ordnungsgemäßen Kontrolle dieser Waren, die direkt an die Verbraucher geliefert werden, entsteht.“