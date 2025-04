Unfälle in der Obersteiermark fordern Verletzten

In der Obersteiermark ereigneten sich am Dienstag zwei Verkehrsunfälle: Auf der A9 bei Traboch (Bezirk Leoben) kippte ein Kleintransporter samt beladenem Anhänger um. In Obdach (Bezirk Murtal) kam es zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Der Fahrer eines Pkws entfernte sich von der Unfallstelle.