Zur Festnahme mit dem Hubschrauber auf die Hütte

Verdächtige türmen

Doch das ist nicht der einzige Fall von Diebstahl, um den sich die Tiroler Polizei in den vergangenen Tagen kümmern musste. Am Montag versuchte ein Einbrecher-Duo in Hall in Tirol, in eine Wohnung einzubrechen. Als der Bewohner (50) dies bemerkte, ergriffen die Beiden die Flucht. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Sie bittet um Hinweise.