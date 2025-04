Hausbesitzer ertappt Duo bei Einbruch – Festnahme!

Auf Werkzeug abgesehen hatte es ein Einbrecher-Duo, das in der Nacht auf Samstag in Mannersdorf an der Rabnitz auf Beutezug war. Der 19-jährige Mann und die 37-jährige Frau hatten bis zwei Uhr früh gewartet, um sicherzugehen, dass in dem Haus niemand mehr wach war. Dann kletterten sie über den Maschendrahtzaun auf das Grundstück und begaben sich zu einem Nebengebäude. Da es nicht versperrt war, hatten sie keine Schwierigkeiten hineinzukommen.