Wachablöse in der rasant wachsenden Sportart Padel

11.850 registrierte Spielerinnen und Spieler, 1600 offizielle Turniere im vergangenen Jahr, über 300 Courts, Nationalteams bei Herren, Damen und in der Jugend. Padel ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten Österreichs. Bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende im Padeldome Süßenbrunn gab es im spektakulären Finale eine Wachablöse.