Superstar Wright überrascht in Graz süßen Fan

Peter Wright-Sprechchöre vom Publikum

Die Fans in der Arena feierten die Geste des Superstars und stimmten kurzerhand lautstark „Peter Wright“-Sprechchöre an. Ein Moment, den der kleine Fan wohl nie wieder vergessen wird. Einmal mehr bewies „Snakebite“ Wright, dass er nicht nur am Oche für Spektakel sorgt, sondern auch abseits der Bühne ein echter Publikumsliebling ist.