Sepp Forcher bekommt eigene Stube im Skimuseum

Überdies gibt es bis April 2019 eine Sonderausstellung. Auf zwei Etagen zeigt Bildhauer Siegfried Tschol den Moderator in einer schwierigen Drucktechnik, die kurz nach Christi Geburt entstanden ist. „Ein Motiv wird in eine Holzplatte geschnitten. Für jede Farbe wird eine separate Platte benötigt, in die geschnitzt wird“, erklärt der gebürtige Südtiroler. Der Entwurf muss spiegelverkehrt aufgezeichnet werden. Alleine für den Schnitt benötigt der Werkstättenleiter an der Bildhauerschule in Hallein sechs Stunden.