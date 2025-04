Aus nach 13 Jahren: Vardy verlässt Leicester City

Der Angreifer wechselte 2012 für rund eine Million Pfund von Fleetwood Town zu Leicester City. In 496 Spielen erzielte er 198 Tore und war maßgeblich an einigen der größten Erfolgen der Vereinsgeschichte beteiligt: dem sensationellen Gewinn der Premier League 2016, dem FA-Cup-Sieg 2021 sowie dem Aufstieg in die Premier League in der Saison 2023/24.