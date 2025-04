Retourkutsche für „gallisches Dorf“

Land will Straßengesetz ändern

Mit einer Änderung des Straßengesetzes will das Land jetzt übrigens jenen Passus streichen, der den Anspruch von Gemeinden auf Entschädigungszahlungen regelt. Im Büro von Landesrat Heinrich Dorner spricht man von einer Klarstellung für einen Gesetzesabsatz, der in der Praxis nicht zur Anwendung gekommen ist. Beschlossen werden soll die Änderung im Mai im Landtag. Gebrauch davon machte in den vergangenen 20 Jahren übrigens nur die Gemeinde Ollersdorf und danach 45 weitere ÖVP-Gemeinden. Eine Entscheidung über diese Verfahren ist ausständig, weil eine vom Land in der Causa Ollersdorf eingebrachte Revision beim Bundesverwaltungsgerichtshof anhängig ist. Im Landhaus gibt man sich diesbezüglich zuversichtlich, in Ollersdorf übrigens auch!