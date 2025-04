Halleiner Partner: „Wir haben weiterhin geöffnet“

Die im Februar angemeldete Insolvenz des heimischen Modeunternehmens Palmers zieht weite Kreise. Ein Investor – ein börsennotierter Moderiese – soll den Abwärtstrend der Aktiengesellschaft zwar stoppen. Aber: Am 31. März wurde bereits die gesamte Belegschaft der hauseigenen Filialen über eine zweite Schließungswelle informiert. Von dieser betroffen ist nun auch die Filiale in Zell am See mit circa zehn Mitarbeitern. In der ersten Welle traf es eine Filiale in der Salzburger Schwarzstraße. In Salzburg sind derzeit rund 50 Mitarbeiter Opfer der Palmers-Pleite.