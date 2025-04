Erinnerungen an Terror-Anschlag laufen immer mit

Seit dem Jahr 2013, als ein verheerender Anschlag das Sportfest in ein Blutbad verwandelte, laufen beim Boston-Marathon immer die Erinnerungen an den Terror und die drei Todesopfer sowie über 260 verletzte Zuschauer und Teilnehmer von damals mit. Mit Rolf Majcen startete am Ostermontag ein Niederösterreicher beim wohl bekanntesten Marathon der Welt – und war beeindruckt.